В обхід Миколаєва напасти на Одесу: британська розвідка розкрила план РФ

Російські окупанти планують атакувати Одесу. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування із Харківської області. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки в черговому короткому зведенні щодо вторгнення Росії до України на своїй сторінці у Twitter.

"Росіяни намагаються оточити сили ЗСУ на сході країни та замкнути кільце одночасним просуванням з боку Харкова та Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що одночасно російські окупанти мають намір обійти Миколаїв, щоб просунутися у бік Одеси.

Водночас британці вважають, що російські військові "дорого платять за кожне просування" територією України, оскільки ЗСУ чинить їм завзятий опір на всіх напрямках.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що сили спеціальних операцій Збройних сил України у Чугуївському районі Харківщині знищили колону військової техніки окупанта.

Також ми інформували, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Яворівський полігон (Львівська область) загинули дев'ять осіб, майже 60 дістали поранення та травми.