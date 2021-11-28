В Одесі дощ розігнав мітинг антивакцинаторів (відео)

Антивакцинатори протрималися на мітингу під дощем 10 хвилин. / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю 28 листопада Одесі антивакцинатори знову влаштували мітинг під будівлею міськради.

Про це повідомляє Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa".

Реклама

На цей раз до антивакцинаторів приєдналися противники "тарифного геноциду".

"І дощ не завада. Жоден вихідний не проходить на Думській площі без міні-протестів... Втім, таке об'єднання було безрезультатним – люди простояли десять хвилин і розійшлися" , – повідомляють місцеві новини.

Реклама

Чого хочуть антивакцинатори

Вимоги та гасла у них ті самі – виступають проти "дослідів над дітьми" та обов'язкової вакцинації. При цьому мітингувальники різко критикують вимоги карантину.

Як "сімейний лікар" зривала маски на мітингу

У Миколаєві на станції переливання крові під час мітингу антивакцинаторів"сімейний лікар" зривала захисні маски з медперсоналу.

Через конфлікт на мітинг викликали поліцію. При цьому жінка не була медпрацівником, а найімовірніше була відправлена на мітинг, аби влаштувати конфлікт.

Реклама

Раніше ми писали: