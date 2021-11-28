В Одесі дощ розігнав мітинг антивакцинаторів (відео)

Антивакцинатори протрималися на мітингу під дощем 10 хвилин. / Фото: Колаж: Сьогодні
У неділю 28 листопада Одесі антивакцинатори знову влаштували мітинг під будівлею міськради.
Про це повідомляє Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa".
На цей раз до антивакцинаторів приєдналися противники "тарифного геноциду".
"І дощ не завада. Жоден вихідний не проходить на Думській площі без міні-протестів... Втім, таке об'єднання було безрезультатним – люди простояли десять хвилин і розійшлися" , – повідомляють місцеві новини.
Чого хочуть антивакцинатори
Вимоги та гасла у них ті самі – виступають проти "дослідів над дітьми" та обов'язкової вакцинації. При цьому мітингувальники різко критикують вимоги карантину.
Як "сімейний лікар" зривала маски на мітингу
У Миколаєві на станції переливання крові під час мітингу антивакцинаторів"сімейний лікар" зривала захисні маски з медперсоналу.
Через конфлікт на мітинг викликали поліцію. При цьому жінка не була медпрацівником, а найімовірніше була відправлена на мітинг, аби влаштувати конфлікт.
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