Юлій Цезар! На дорогах Одеси помітили "багатозадачного" таксиста (відео)

В Одесі таксисткерує автомобілем й одночасно дивиться у кілька мобільних пристроїв. Таким чином чоловік слідкує за замовленнями.
Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".
Деталі
Чоловік пересувається містом і встигає відстежувати кілька замовлення. Для цього в автомобілі розмістив аж шість гаджетів. Відеодокази небезпечної поведінки водія виклали у мережу його ж пасажири.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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