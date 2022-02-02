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Юлій Цезар! На дорогах Одеси помітили "багатозадачного" таксиста (відео)

Володимир Козир
2 лютого, 01:28
Чоловік слідкує за замовленнями на декількох пристроях одночасно

В Одесі таксисткерує автомобілем й одночасно дивиться у кілька мобільних пристроїв. Таким чином чоловік слідкує за замовленнями.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Деталі

Чоловік пересувається містом і встигає відстежувати кілька замовлення. Для цього в автомобілі розмістив аж шість гаджетів. Відеодокази небезпечної поведінки водія виклали у мережу його ж пасажири.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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