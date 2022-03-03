На Одещині збили ворожий літак — відео

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Українські сили ППО збили літак, який намагався обстріляти електропідстанцію у селі біля Затоки Білгород-Дністровського району Одеської області. Про це повідомляє одеське видання Думська.
За словами очевидців, із підбитої машини встиг катапультуватись пілот. Нині його шукають.
Усім, хто бачив, просять повідомляти інформацію до кол-центру телефонами (04849) 3-33-33, (067) 333-06-23.
Ситуація в Україні 3 березня
Українські військові розбомбили чергову колону техніки окупантів на Сумщині, від неї залишилися лише купи обгорілого заліза.
У Києві вночі було чутно вибухи. Потерпілих немає, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури.
СБУ протягом вчорашнього дня затримала кількох диверсантів у різних областях України.
В Україні вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7-ї дивізії ВДВ Андрія Суховецького.
Українців попереджають, що не треба співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали в Instagram.
Втрати окупантів з 24.02 до 03.03 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 9000 осіб;
- танків – 217 од.;
- бойових броньованих машин – 900;
- артилерійських систем – 90;
- реактивних систем залпового вогню – 42;
- коштів ППО – 11;
- літаків – 30 (інформація уточнюється);
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки – 374;
- легких швидкісних катерів – 2;
- цистерн із паливом – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.