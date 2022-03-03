На Одещині збили ворожий літак — відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські сили ППО збили літак, який намагався обстріляти електропідстанцію у селі біля Затоки Білгород-Дністровського району Одеської області. Про це повідомляє одеське видання Думська.

За словами очевидців, із підбитої машини встиг катапультуватись пілот. Нині його шукають.

Реклама

Усім, хто бачив, просять повідомляти інформацію до кол-центру телефонами (04849) 3-33-33, (067) 333-06-23.

Ситуація в Україні 3 березня

Українські військові розбомбили чергову колону техніки окупантів на Сумщині, від неї залишилися лише купи обгорілого заліза.

Реклама

У Києві вночі було чутно вибухи. Потерпілих немає, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури.

СБУ протягом вчорашнього дня затримала кількох диверсантів у різних областях України.

В Україні вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7-ї дивізії ВДВ Андрія Суховецького.

Реклама

Українців попереджають, що не треба співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали в Instagram.

Втрати окупантів з 24.02 до 03.03 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 9000 осіб;

танків – 217 од.;

бойових броньованих машин – 900;

артилерійських систем – 90;

реактивних систем залпового вогню – 42;

коштів ППО – 11;

літаків – 30 (інформація уточнюється);

вертольотів – 31 (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 374;

легких швидкісних катерів – 2;

цистерн із паливом – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.