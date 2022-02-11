В Одесу прийшла справжня весна! У Мережі показали перші квіти та метеликів (фото)

В Одесі вже справжня весна. Фото: Думська/Новини. LIVE Odesa. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі останніми днями спостерігається значне потепління. Температура повітря 10 та 11 лютого була вищою за +10 градусів. Сьогодні у місті побачили перші проліски.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

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Де саме розпустилися перші весняні квіти – не вказано.

"Невеликі квіточки, які багатьом нагадають чудову казку "12 місяців", розпустилися не на лісовій галявині, а в Одесі!" – йдеться у підписі до фото.

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Перші квіти у Львові. Фото: Новини.LIVE Odesa

Метелики у лютому

Як повідомила "Думська", в Одесі вчора, 10 лютого, також бачили живого метелика.

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"Вдень в Одесі було майже +10 – можна було побачити живого метелика: не літав, рухався повільно, але живий!", – йдеться у підписі до фото.

Комахи оживають серед зими. Фото:

У Києві вже теж бачили проліски

У Києві на Відрадному масиві розцвіли проліски. Як розповідають місцеві жителі, квіти вони посадили кілька років тому.

За словами людей, проліски добре розрослися на вулиці Академіка Стражеска, адже галявина знаходиться в тіні між панельними будинками. Тому тут для цих квітів є сприятливі умови для росту.

Зазначається, що на галявині розцвіли звичайні проліски, які є червонокнижними. Тут виросло кілька сотень невеликих кущів.

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