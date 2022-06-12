В окупованому Бердянську прогриміли три потужні вибухи (фото)

У Бердянську ранок розпочався з вибухів / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці в окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи . Про це повідомляє РІА Мелітополь .

За інформацією видання, внаслідок вибуху частина міста залишилася без світла та води.

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Один вибух пошкодив одну із електричних підстанцій міста.

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"Три вибухи та пів міста без світла. За попередніми даними, вибухнула підстанція у Амстора. Масштаби пошкоджень уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Учора мер Енергодару попереджав про підготовку провокацій у Запорізькій області з боку РФ.

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Ситуація в Україні 12 червня

На Бахмутському напрямі ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. При цьому українські воїни відбили наступ у районі населених пунктів Врубівка, Миколаївка та Василівка. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

У місті Чортків місцева влада відключили природний газ на час робіт із наслідками вибуху.

Крім того, очікуваний наступ на Запоріжжі було зірвано вдалими контрнаступними діями ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові поступово звільняють селище Херсонської області.