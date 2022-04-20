В окупованому Херсоні розстріляли відомого блогера (фото)

Труп Валерія Кулешова виявили в авто / Фото: Колаж: Сьогодні

В Херсоні вбили відомого місцевого активіста та блогера Валерія Кулешова. Вранці 20 квітня, авто, в якому був блогер, розстріляли невідомі.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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За його інформацією, у Херсоні в середу на вулиці Куліша виявили автомобіль "Мазда" сірого кольору, в якому перебував мертвий 38-річний Валерій Кулешов.

"При огляді померлого на тілі виявлено тілесні ушкодження у вигляді множинних вогнепальних поранень, а саме голови, тулуба та верхніх кінцівок", – розповів Хлань.

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Як повідомляє херсонське видання "Мост", Валерій Кулешов до 2015 року працював у міліції. Мав статус учасника АТО. З 2016 року активно розвивав паблики у соцмережах.

Видання зазначає, що Кулешов деякий час активно співпрацював з Кирилом Стремоусовим, який нині є відомим помічником російських окупантів у Херсоні.

"До 2019 року Кулешов і Стремосусов активно працювали у парі. Влаштовуючи політичні провокації. З 2019 роки показово дистанціювалися… Але зв'язки підтримували. Влітку 2021 року вони разом погрожували місцевому журналісту", – йдеться в публікації.

Виданя повідомляє, що з початку активної фази війни Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв.

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"Після захоплення росіянами Херсона почав волонтерську кар'єру. Очевидно, що окупанти його, на відміну від інших волонтерів, не чіпали... Є припущення, що для росіян Кулешов у Херсоні відігравав роль активіста та лідера суспільної думки", – пише "Мост".

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