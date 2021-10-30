В окрузі померлого Полякова ЦВК призначила довибори і російське МЗС вимагало від ЗСУ звільнити 37 своїх громадян – головні новини за ніч

Довибори відбудуться у №206 окрузі Чернігівської області, а Москва перейшла на новий рівень нагнітання істерії щодо ситуації в Україні. Колаж "Сьогодні".

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Скоро стане безсмертним": Савік Шустер вже зробив чотири щеплення від коронавірусу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, коли Савік Шустер стане безсмертним. Таким чином вона вирішила підтримати журналіста, який захворів на COVID-19. Тимошенко констатувала, що сьогоднішній ефір – "некомфортний", оскільки ведучий не зміг прийти до телестудії. Він же у відповідь сказав, що політикам без нього погано, адже він випромінює тепло.

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Савік Шустер заразився коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське МЗС вимагало від ЗСУ звільнити 37 своїх громадян

У п'ятницю, 29 жовтня, Москва перейшла на новий рівень нагнітання істерії щодо ситуації в Україні. Російське МЗС знайшло в "сірій зоні" на Донбасі "фільтраційний табір", де нібито перебувають їхні громадяни, і висловило свій жах стосовно того, що відбувається, на адресу ФРН, Франції та ОБСЄ.

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В окрузі померлого Полякова ЦВК призначила довибори

Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 на 27 березня 2022 року. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні. Повідомляється, що виборчий процес у окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.

"Від вас залежить, чи я помру": Саакашвілі назвав вирішальну для своєї долі дату

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Про це написав у черговому посланні із в'язниці, передає "Інтерфакс-Україна". Політики звернувся до своїх прихильників і повідомив, що від їхніх голосів на виборах, що відбудуться у суботу, залежить його життя.