У "помаранчевій" – лише одна область. В Україні оновили карантинні зони

В Україні розширилася "жовта зона" карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 11 грудня в Україні зменшилася "помаранчева карантинна зона". Так, у ній залишилася лише одна область – Донецька, а до "жовтої зони" перейшла Одеська.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська (області).

"Помаранчева" зона

Донецька область

"Жовта зона"

м. Київ

Дніпропетровська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Одеська область (області).

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.

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