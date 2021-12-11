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У "помаранчевій" – лише одна область. В Україні оновили карантинні зони

Софія Ковнір
11 грудня, 09:23
"Жовта зона" в нашій країні збільшилася. У "червоній" лишається 10 регіонів

В Україні розширилася "жовта зона" карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 11 грудня в Україні зменшилася "помаранчева карантинна зона". Так, у ній залишилася лише одна область – Донецька, а до "жовтої зони" перейшла Одеська.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (області).

"Помаранчева" зона

  • Донецька область

"Жовта зона"

  • м. Київ
  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Одеська область (області).

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2307 осіб;
  • летальних наслідків – 446;
  • одужала – 25 861 особа.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіли – 3 553 817 осіб;
  • одужали – 3 184 287 осіб;
  • летальних наслідків – 2 90 789.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1203;
Вінницька область – 378;
Волинська область – 573;
Дніпропетровська область – 566;
Донецька область – 571;
Житомирська область – 214;
Закарпатська область – 329;
Запорізька область – 513;
Івано-Франківська область – 252;
Київська область – 567;
Кіровоградська область – 162;
Луганська область – 115;
Львівська область – 581;
Миколаївська область – 323;
Одеська область – 697;
Полтавська область – 597;
Рівненська область – 323;
Сумська область – 309;
Тернопільська область – 172;
Харківська область – 328;
Херсонська область – 94;
Хмельницька область – 274;
Черкаська область – 597;
Чернівецька область – 115;
Чернігівська область – 280.

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