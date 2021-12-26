У відвертій сукні поряд із Садовим: співробітниця Міносвіти викликала фурор у Львові

Христина Олександрівна Тишкун – юрист. Колаж "Сьогодні"
Мер Львова Андрій Садовий сфотографувався у мерії з дівчиною у відвертому вбранні.
Знімок з'явився на Instagram-сторінці дівчини, її звуть Христина Тишкун.
Деталі
Як виявилось, це помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.
Він разом із дівчиною відвідали Львів та оглянули, як працюють навчально-практичні центри, а також відвідали форум з енергоефективності. На знімку співробітниця Міносвіти позує із Садовим, Гарбаруком та іншими чиновниками.
Судячи з фото, дівчина яскраво нафарбована, проте після хвилі критики щодо її вбрання Тишкун закрила свою сторінку.
Що відомо про Христину Тишкун
Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Христина Олександрівна Тишкун – юрист, власниця компанії "БК Забудова".
На своїй сторінці у Facebook зазначила, що стала магістром права (юристом-правознавцем), закінчивши Львівський національний університет імені Івана Франка. Нині Христина живе у Києві.
Нагадаємо, у центрі Києва дівчина в одній спідній білизні станцювала перед українськими правоохоронцями. За жердину танцівниця використовувала дорожній знак.
А красуня Альвіна Царенко, яка у серпні подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, повернулася до своїх професійних обов'язків. Альвіна відома як модель Playboy.