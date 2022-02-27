У перемогу віримо не лише ми! Резніков звернувся до українців

Резніков розповів, як українці борються з окупантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців. Він розповів, як за 72 години опору окупантам РФ у перемогу України почали вірити і в інших країнах. Поки Росія шукає виправдання своїм діям, українці показали, як одночасно об'єдналися і стали на захист своєї країни.

Про це міністр оборони написав на своїй сторінці у Facebook.

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Повна промова Резнікова:

Дорогі українці! 72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються.

Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу. Вас бачать усі, весь світ!

Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою.

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Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій.

Втрати окупантів

У МВС України розповіли, яких втрат зазнали окупанти за третій день війни: