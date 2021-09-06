У Полтаві дівчина із зеленим волоссям поранила з арбалета двох вчителів біля школи

Арбалет з якого стріляла дівчина. Фото: ГУНП

У Полтаві на території одного з середніх навчальних закладів з арбалета поранили двох вчителів.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався в понеділок, 6 вересня, близько 10 години на території школи №11. Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина 2002 року народження.

Зараз дівчина дає свідчення слідчим.

З якої причини підозрювана вистрілила в педагогів, з'ясовується.

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Подробиці

Видання Полтавщина уточнило, що у дівчини зелене волосся, вона вчилася в 11-й школі до четвертого класу. Під час затримання у неї були порізані руки.



Слідчі планують провести огляд затриманої, щоб визначити, чи знаходиться вона в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, уточнили журналісти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство", повідомили в НПУ.