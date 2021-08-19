У Росії розбився літак і стеження за підозрюваними у справі Шеремета – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Стеження за підозрюваними у вбивстві Шеремета
Кардіолог Юлія Кузьменко, яка підозрюється в тому, що нібито підклала вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета, заявила, що її та інших підозрюваних у цій справі – Яну Дугарь і Андрія Антоненка – переслідують невідомі. Раніше те саме заявляла і Дугарь.
Катастрофа літака у Росії
У Росії в Астраханській області під час виконання планового польоту розбився винищувач МіГ-29, пілот загинув. Тільки позавчора повідомлялося про катастрофу ще одного військового літака у Підмосков'ї.
Камуфляж із малярської стрічки на танку
У Києві пильні громадяни, які спостерігали за репетицією військового параду до Дня Незалежності, помітили танк, на який піксельний камуфляж був нанесений не фарбою, а малярською стрічкою.
Туреччина готова співпрацювати з талібами
Туреччина відкрита до співпраці з радикальним рухом "Талібан", який прийшов до влади в Афганістані, заради миру для афганців і благополуччя турецьких громадян, які живуть у цій країні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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