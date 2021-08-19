У Росії розбився літак і стеження за підозрюваними у справі Шеремета – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Стеження за підозрюваними у вбивстві Шеремета

Кардіолог Юлія Кузьменко, яка підозрюється в тому, що нібито підклала вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета, заявила, що її та інших підозрюваних у цій справі – Яну Дугарь і Андрія Антоненка – переслідують невідомі. Раніше те саме заявляла і Дугарь.

Юлія Кузьменко та Яна Дугарь заявили про стеження / колаж "Сьогодні"

Катастрофа літака у Росії

У Росії в Астраханській області під час виконання планового польоту розбився винищувач МіГ-29, пілот загинув. Тільки позавчора повідомлялося про катастрофу ще одного військового літака у Підмосков'ї.

Камуфляж із малярської стрічки на танку

У Києві пильні громадяни, які спостерігали за репетицією військового параду до Дня Незалежності, помітили танк, на який піксельний камуфляж був нанесений не фарбою, а малярською стрічкою.

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Танк закамуфлювали малярною стрічкою / twitter.com/golub

Туреччина готова співпрацювати з талібами

Туреччина відкрита до співпраці з радикальним рухом "Талібан", який прийшов до влади в Афганістані, заради миру для афганців і благополуччя турецьких громадян, які живуть у цій країні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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