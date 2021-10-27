На Рівненщині поліція "накрила" центр вакцинації в кафе. Чи це законно?

На Рівненщині поліція проти організації центру вакцинації в кафе. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівненській області організували центр вакцинації проти коронавірусу в кафе. Поліція склала адміністративний протокол на власницю закладу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Кафе звинуватили у порушенні правил карантину. Власниця стверджує, що відкрила для медиків лише хол. Тоді як в поліції говорять, що кафе працювало повноцінно. До слова, Рівненська область зараз у "червоній" зоні.

Навіщо кафе центр вакцинації

За словами власниці, мобільний пункт щеплення відкрили в кафе, щоб щепити свій персонал та працівників ближніх закладів. Саме про це вона домовилася з медиками.

"Ми взяли дозвіл у сільраді. Під'їхали дві медсестри, шофер, машина. Люди по одному підходили, черги не було. Десь двадцять людей вакцинувалося. І вже коли медичні працівники зібрали свої речі, зайшов працівник поліції, каже: ви порушуєте", – розповіла Валентина Бук.

Реклама

Поліція звинуватила кафе у порушенні карантину. Власниця ж говорить, що касовий апарат не був ввімкнений. До того ж це зафіксували камери.

"Ніхто не заходив, не виходив. Ніяку діяльність не здійснювали, так як пишеться в протоколі", – каже підприємиця.

Що кажуть медики

Головна лікарка Гощанського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Поліщук розповіла, що медики працювали у закладі дві години. За її словами, бригада їздить, де збирається трішки людей. А власниця кафе напередодні в соцмережех оголосила про те, що там організують вакцинацію для місцевих.

Реклама

"Люди просять нас приїхати й ми погоджуємося, бо треба припинити цю ситуацію. У нас завал, людей багато, місця не вистачає. Я ж на вулиці не стану робити", – коментує медик.

Позиція поліції

Поліція повідомила, що зафіксувала у кафе порушення правил щодо карантину людей. Правоохоронці стверджують, що вакцинацію мали проводити надворі, а вони попросилися в кафе.

"І працівники кафе в цей день теж вакцинувалися. Однак, сертифікатів на момент перевірки у них не було і вони продовжували працювати. Група провакцинувала й поїхала, а працівники кафе продовжували свою роботу у звичному режимі", – зазначила речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

За законом, за порушення карантину підприємицю можуть оштрафувати. Сума штрафу, передбачена у адмінкодексі, від 17 до 34 тисяч гривень. Рішення, за матеріалами поліції, прийматиме суд.

Раніше ми писали: