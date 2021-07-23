У США натякнули, що не допоможуть Україні в переговорах щодо Донбасу

Питання участі США у нормандському форматі може вирішитися не раніше візиту Зеленського в Америку

Незважаючи на те що Київ давно розраховує на підключення США до "нормандського формату", американців найближчим часом там не буде. І навіть в "мінському форматі" не допоможуть Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це заявив в інтерв'ю Суспільному американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін.

"На цей момент я не очікую участі американських посадовців у "мінському процесі". Я також не очікую приєднання американських посадовців до "нормандських" зустрічей", – сказав він.

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За його словами, це питання буде обговорюватися 30 серпня у Вашингтоні під час візиту президента Володимира Зеленського, а також у переговорах з главою ОПУ Андрієм Єрмаком і главою МЗС України Дмитром Кулебою, які теж відправляються в Америку.

"У нас із Дереком Шолле (радником Держдепартаменту США. – Ред.) були розмови на цю тему з українськими посадовцями тут у Києві ... я впевнений, що ми будемо інтенсивно про це говорити і під час цих зустрічей (у Вашингтоні)", – підкреслив Кент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії назвали умову для долучення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Росію.