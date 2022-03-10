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У США відреагували на заяви РФ щодо виробництва хімічної зброї в Україні

Володимир Козир
10 березня, 01:48
Виявилося, що це черговий російський фейк

Джен Псакі спростувала черговий російський фейк/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії переконані, що Сполучені Штати Америки на території України мають лабораторії, в яких нібито виготовляють хімічну зброю. Однак у Білому домі спростували цю брехню.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Деталі

"Ми взяли до уваги неправдиві заяви Росії про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні. Ми також бачили, як китайські чиновники повторюють ці теорії змови", — йдеться в повідомленні.

Що відбувалося в Україні минулої доби?

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