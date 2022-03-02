У столичному метро затримали диверсантів з небезпечною іграшкою

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів, повідомляє "Інсайдер Україна".

В одного із собою був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами.

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Інший через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію про українських військових.

Як розповів "Сьогодні" очевидець, одного з диверсантів виявила жінка на пероні. Після цього приєдналися інші люди та знайшли решту. Коли допитували одного з них (із сумкою, на фото – праворуч), то питали щось про білоруські документи.

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Ситуація в Україні 2 березня