У столичному метро затримали диверсантів з небезпечною іграшкою

/ Фото: Колаж: Сьогодні
У київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів, повідомляє "Інсайдер Україна".
В одного із собою був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами.
Інший через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію про українських військових.
Як розповів "Сьогодні" очевидець, одного з диверсантів виявила жінка на пероні. Після цього приєдналися інші люди та знайшли решту. Коли допитували одного з них (із сумкою, на фото – праворуч), то питали щось про білоруські документи.
Ситуація в Україні 2 березня
- Окупанти, що вторглися в Україну вночі проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там уже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Внаслідок нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинули четверо, ще дев'ять людей було поранено.
- Протягом ночі майже по всій Сумській області точилися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і почали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.
- Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.