У бік Харкова рухається колона танків РФ

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Користувач мережі зафіксував рух російських танків за 20 кілометрів від українського кордону у напрямку Харкова. Відео опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

"Грайворон, чекайте на поповнення. Борисівка, їдуть у бік Грайворона (населені пункти в Білгородській області Росії, останній знаходиться прямо біля українського кордону — ред.)", – каже людина, яка знімає відео.

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Цаплієнко підрахував засоби протитанкової оборони у ЗСУ.

"Якщо порахувати всі протитанкові засоби на озброєнні української армії, включаючи новітні NLAW, Javelin, Стугна і Корсар, то на кожен танк противника у нас п'ять ПТКР. Арифметика ефективної оборони, кажуть військові, це 2 комплекси на 1 танк. З танками армія впорається", — написав журналіст.

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Загострення біля кордонів

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочався введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки. Крім цього, ОДКБ може відправити своїх миротворців на Донбас.

Минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 у тому числі із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

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