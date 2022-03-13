На Сумщині сьогодні не буде "зелених коридорів" – голова ОВА

Вивезти людей у безпечні райони наразі неможливо. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 13 березня, на Сумщині "зелених коридорів" для евакуації населення не буде. Обласна адміністрація продовжує працювати над їхньою організацією.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram.

Реклама

Деталі

"13 березня 2022 року "зелених коридорів" не буде", – написав голова ОВА.

Він додав, що обласна адміністрація продовжує працювати над організацією "зелених коридорів" для евакуації.

Реклама

Небезпека для мирних

У зв'язку з черговим наступом російських військ на місто місцева влада закликала громадянських піти в безпечне місце і не виходити без потреби на вулицю. Якщо ви не в притулку, то тримайтеся подалі від вікон та бережіть себе.

На блокпосту в Сумах підбито два ворожі танки

У Сумах українські військові підбили російську техніку на блокпосту. Про це повідомляє кореспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

Читайте також: