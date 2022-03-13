На Сумщині сьогодні не буде "зелених коридорів" – голова ОВА

Вивезти людей у безпечні райони наразі неможливо. Колаж "Сьогодні"
У неділю, 13 березня, на Сумщині "зелених коридорів" для евакуації населення не буде. Обласна адміністрація продовжує працювати над їхньою організацією.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram.
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"13 березня 2022 року "зелених коридорів" не буде", – написав голова ОВА.
Він додав, що обласна адміністрація продовжує працювати над організацією "зелених коридорів" для евакуації.
Небезпека для мирних
У зв'язку з черговим наступом російських військ на місто місцева влада закликала громадянських піти в безпечне місце і не виходити без потреби на вулицю. Якщо ви не в притулку, то тримайтеся подалі від вікон та бережіть себе.
На блокпосту в Сумах підбито два ворожі танки
У Сумах українські військові підбили російську техніку на блокпосту. Про це повідомляє кореспондент "Сегодня" Олеся Боровик.
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