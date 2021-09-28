У Сумській області трагічно загинув військовослужбовець – подробиці

В даний час обставини смерті з'ясовуються / Колаж "Сьогодні"

В місті Кролевець Сумської області під час завантаження автомобіля загинув військовослужбовець В'ячеслав Квокша. Він отримав смертельні травми.

Про це повідомляє Кролевецький міська рада .

Що трапилося?

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Вчора, 27 вересня, старший солдат загинув під час завантаження військової техніки: 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону (В / Ч А1476). Він опинився між двома транспортними засобами і отримав травми. В даний час обставини смерті з'ясовуються.

Що відомо

В'ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав він разом з батьками в селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.

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