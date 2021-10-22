Протягом трьох діб вирішиться питання з безперебійним постачанням газу – РНБО

На засіданні сьогодні обговорили проблему з газом / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабміну доручено вжити заходів щодо безперебійного постачання газу. Питання вирішать в триденний строк.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов після засідання в п'ятницю, 22 жовтня.

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За словами Данилова, Кабінет міністрів вирішить питання про встановлення механізму безперебійного постачання газу.

"Кабміну доручено протягом трьох днів вжити заходів для встановлення механізму безперебійного, без права відключення постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачанням, комунальним неприбутковим підприємствам", – говорить Олексій Данилов.

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За його словами, Україна готова запропонувати додатково 55 млрд кубометрів газу Європі. Уряду, НАК "Нафтогаз" і "Оператору ГТС" доручено визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів.

На сьогоднішній день Україна має контракт з Росією на прокачку в рік 40 млрд кубометрів газу.

Він додав, що потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.

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Ситуація з газом