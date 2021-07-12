У тіні буде майже +40: українців чекає пекельна погода

Українцям вже важко переносити спеку, а попереду нас чекає ще більше підвищення температури

На цьому тижні на українців чекає пекельна погода – у більшості областей без опадів і до 35 градусів в тіні, а місцями буде до +37. Така висока температура протримається як мінімум до 17 липня. Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У вівторок, 13 липня, дощі у західних, центральних і південних областях, зокрема, і в Києві. На заході температура 27-29, в інших регіонах 30-32 градуси.

У середу, 14 липня, дощів ніде не буде, але стане ще спекотніше, 32-34 градуси, на сході до +35.

У четвер, 15 липня, у західних областях знову дощі. Температура не зміниться: майже по всій Україні 32-34 градуси, на сході до +35.

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У п'ятницю, 16 липня, знову дощі на заході і там же 29-31 градус. В інших областях сухо і 31-35 градусів.

У суботу, 17 липня, дощі в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернігівській областях. Температура 31-35 градусів, у Херсонській області до +37.

Як ми повідомляли, раніше сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

Тим часом полтавський телеканал досить оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.