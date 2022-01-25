У Тернополі запроваджують жорсткий карантин: список нових правил

Тернопільська область відповідає показникам помаранчевої зони. / Фото: Колаж: Сьогодні

Тернопіль посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Нові правила набудуть чинності вже 26 січня.

Про це заявив мер міста Сергій Надал.

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Міський оперативний штаб провів засідання, на якому ухвалив таке рішення.

"Згідно з критеріями МОЗ, тепер Тернопіль належить до помаранчевої зони, тому ми повинні вводити додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності", – заявив мер.

Нові правила

З 26 січня у Тернополі заборонять:

роботу закладів харчування після 22:00 (крім роботи навинос та доставляння);

масові збори: дискотеки та святкові заходи;

роботу кінотеатрів та інших закладів культури із заповненістю залів понад дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

відвідування ТРЦ без COVID-сертифіката чи негативного результату ПЛР-тесту.

Усі працівники кафе та ресторанів, торгівлі та інших установ побутового обслуговування населення мають бути повністю щеплені від коронавірусу двома дозами вакцини.

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Дітей переведуть на дистанційне навчання

З 26 січня у Тернополі зміняться умови навчання дітей. Учнів 5-11 класів переведуть на домашнє навчання, а учні молодших класів поки що продовжать ходити до школи. Дитсадки також не закривають.

Про перехід на онлайн-навчання керівники шкіл вирішуватимуть самостійно відповідно до COVID-ситуації.

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