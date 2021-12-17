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У трьох "червоних" областях покращилися COVID-показники: список

Юлія Гаврилюк
17 грудня, 10:47
В Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус стабілізувалася

"Жовта зона" є найбільшою / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-показники стабілізувалися у Київській, Сумській та Житомирській областях, але поки що регіони перебувають у "червоній зоні".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

"Жовта"

  • м. Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Вінниця.
  • Чернівецька,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Запорізька.

Коронавірус в Україні

За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 779 дітей, медпрацівників – 98).

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Також минулої доби госпіталізували 2028 людей, а летальних випадків – 328. Крім того, за добу одужали 21 650 людей.

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