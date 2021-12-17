У трьох "червоних" областях покращилися COVID-показники: список

"Жовта зона" є найбільшою / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-показники стабілізувалися у Київській, Сумській та Житомирській областях, але поки що регіони перебувають у "червоній зоні".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська.

"Жовта"

м. Київ,

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Вінниця.

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Запорізька.

Коронавірус в Україні

За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 779 дітей, медпрацівників – 98).

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Також минулої доби госпіталізували 2028 людей, а летальних випадків – 328. Крім того, за добу одужали 21 650 людей.

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