В Україні буде прохолодно: прогноз погоди на 27 жовтня

Протягом дня в Україні температура не підніметься вище 13 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
У середу, 27 жовтня, на території України очікується мінлива хмарність. Дощів цього дня синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж дня в Україні очікується прохолодна погода.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +12 градусів. На сході прогнозують 8-11 градусів тепла.
У північних регіонах температура складе +9-13 градусів. На півдні — 10-13 градусів тепла.
У Києві протягом дня температура повітря становитиме +10-12 градусів.
Погода на зимові свята
В Україні на Новий рік прогнозують морозну погоду, але снігу не буде. Зима розпочнеться після 20 листопада, а кінець зими буде у лютому і теж 20-го числа.
У грудні очікується від -2 до -3 градусів морозу. До того ж на початку грудня українцям варто чекати -10 градусів морозу. Наступне різке похолодання прогнозується до Нового року.
У січні-лютому 2022 року прогнозують дощі з мокрим снігом, мороз та похолодання.
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