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В Україні буде сильний мороз. Прогноз погоди на 22 грудня (карта)

Володимир Козир
22 грудня, 06:00
Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с

Місцями очікується 11 градусів нижче нуля/Колаж: "Сьогодні"

У середу, 22 грудня, в Україні майже не буде опадів. Проте, прогнозують мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На території України очікується хмарна погода, без опадів. Лише у Криму йтиме сніг. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході очікується 2-5 градусів нижче за нуль. На сході прогнозують від -8 до -11 градусів.

У північних регіонах — 3-9 градусів морозу. На півдні буде від -1 до -5 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 6-8 градусів нижче нуля, а в Сімферополі йтиме сніг — від -1 до -3 градусів.

Через морозну погоду на дорогах буде ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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