В Україні буде сонячно, але туманно: прогноз погоди на 17 жовтня (карта)

Сухий день синоптики прогнозують практично у всіх областях. Колаж "Сегодня"

У неділю, 17 жовтня, в Україні очікується суха і переважно сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Сухий день синоптики прогнозують у всіх областях, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Криму – там можливі невеликі опади.

На заході та півночі стовпчики термометрів сягнуть в середньому +9...+ 11 градусів, в центрі і на сході буде трохи тепліше – +10...+12 градусів. Однак найвищу температуру очікують на півдні – +13...+15 градусів.

До того ж, у більшості західних, Чернігівській та Сумській областях буде густий туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів.

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У Києві 17 жовтня також опади не очікуються, температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

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