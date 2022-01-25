В Україні буде вдвічі більша кількість випадків COVID-19, ніж було восени — Ляшко

Ляшко заявив, що нову хвилю COVID-19 Україна пройде спокійніше, ніж попередні/Колаж: "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації від коронавірусу кількість госпіталізованих з COVID-19 під час нової хвилі хвороби буде меншою. Водночас він зазначив, що самих випадків заражень буде вдвічі більше, ніж восени минулого року.

Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу після засідання РНБО.

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Деталі

Ляшко сказав, що станом на сьогодні спостерігається збільшення випадків коронавірусної хвороби у два рази, однак кількість госпіталізацій збільшується всього на 5 відсотків.

"Хочу назвати цифру — 18 тисяч. Це кількість життів, які сьогодні, як показує математичне моделювання, врятувала вакцинація від COVID-19", — повідомив міністр.

Нова хвиля COVID-19

Ляшко стверджує, що у разі збільшення кількості вакцинованих нову хвилю коронавірусної хвороби, попри прогнозовану більшу кількість випадків, Україна пройде більш спокійно, ніж попередні хвилі.

"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде у два рази більшою, ніж була під час минулої хвилі в жовтні-листопаді, в той же час госпіталізація буде меншою так само як і кількість смертей", — сказав Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ пояснив, що цьому сприяє як імунізація населення, так і те, що штам "Омікрон", як свідчить перебіг захворювання в європейських країнах, менш агресивний.

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Коли в Україні чекати на стрибок COVID-19?

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. Також у найближчі два тижні в країні буде пікове навантаження.

Наприклад, якщо за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.