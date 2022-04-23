В Україні святкуватимуть Великдень за новими правилами – що зміниться

Як святкуватимуть Великдень в Україні / Колаж "Сьогодні"

24 квітня православні християни святкують Великдень 2022, проте через війну в Україні влада закликає людей залишитися вдома. Під час нічного богослужіння на територіях областей діятиме комендантська година. Українців просять не ходити до храмів через можливі удари армією РФ по місцях великого скупчення людей.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, як святкуватиметься Великдень на територіях областей.

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Харківська область

У Харківській області нічних богослужінь із 23 на 24 квітня не буде. Все для того, щоб уникнути скупчення людей. Час комендантської години на період святкування буде з 19.00 до 5.00 ранку.

"Попереду Пасхальна неділя. У окупантів немає релігійних свят, будь-яких принципів та моралі", – каже голова області Олег Синєгубов.

Київська область

На Київщині в ніч з 23 на 24 квітня вводять комендантську годину з 23:00 до 5:00. Перебувати у храмах можуть лише працівники цих релігійних закладів. Проте, для віруючих богослужіння транслюватимуться онлайн.

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Також просимо обмежити присутність людей на території храмів під час освячення великодніх кошиків вдень. Такі заходи необхідні, в першу чергу, для безпеки мирного населення", – повідомляє голова області Олександр Павлюк.

Одеська область

На території Одеської області у Великодню ніч комендантська година розпочнеться з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. Також після комендантської години під час освячення великодніх кошиків не повинно бути масового скупчення людей.

Під час відвідування храму необхідно мати паспорт через можливі перевірки.

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"24 квітня 2022 року і надалі комендантської години на території Одеси та Одеської області – з 22:00 до 05:00", – йдеться у повідомленні.

Львівська область

На Львівщині нічного богослужіння також не буде. На території буде діяти комендантська година з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.

"Надалі щоденно комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00", – повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У всіх храмах Львівської області нічні богослужіння перенесуть на ранковий час.

"У ворога немає такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому в ці світлі дні велика загроза провокацій" , – зазначив Максим Козицький.

Миколаївська область

У Миколаївській області у Великодню ніч комендантська година розпочнеться раніше. Будинки необхідно залишатися з 19:00 23 квітня та до 05:00 24 квітня. Також жителів області просять нікуди не ходити найближчими днями.



"Прошу всіх залишитися вдома цієї ночі. Є ймовірність, що ворог готує підлість. По можливості нікуди не ходіть сьогодні і завтра", – каже голова Миколаївської області Віталій Кім.

Донецька область

Нічного богослужіння на території області не буде. Все через небезпечну ситуацію. За словами голови області Павла Кириленка, росіяни будь-яке скупчення людей розглядають, як мішень.

Комендантська година на території області буде з 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. Відвідати храм можна буде лише після закінчення комендантської години.

Вінницька область

Нічні богослужіння скасували і на Вінниччині, а також змінили комендантську годину, яка почнеться з 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня.

"Прошу віруючих відповідально поставитись до вимог військового стану під час святкування Великодня у неділю, 24 квітня, і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – уточнив голова області Сергій Борзов.

Хмельницька область

На території області у великодню ніч також буде комендантська година, яка розпочнеться з 23:00 до 5:00. Таке рішення ухвалили через інформацію про можливі загрози. Влада області рекомендую утриматися від масових скупчень.

"Не нехтуйте своєю безпекою! Бажаю всім мирного та світлого свята!", – додав голова області Сергій Гамалій.

Тернопільська область

На території області також діє комендантська година 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. Нічних богослужінь не буде, однак освятити пасхальний кошик можна буде сьогодні до 20:00 або з 05:00 24 квітня.

"До охорони громадського правопорядку під час великодніх богослужінь будуть залучені поліцейські, члени добровольчих формувань та військовослужбовці. Патрулі будуть максимально наближені до храмів, у яких відбуватимуться богослужіння", – каже глава області Володимир Труш.

Кіровоградська область

Жителів області закликають залишатися удома під час нічного богослужіння. На території області діятиме комендантська година з 23 на 24 квітня з 23.00 до 5 години ранку.

"Радимо відвідувати культові споруди після комендантської години" , – заявив голова ОДА Андрій Райкович.

Також комендантська година буде в:

Волинській області — з 23:00 до 05:00,

Сумській області — з 23:00 до 05:00,

Рівненській області — з 23:00 до 05:00,

Чернівецькій області — з 23:00 до 05:00,

Чернігівській області — з 23:00 до 05:00.

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