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В Україні вирували зливи і грози. Постраждали шість областей

3 серпня, 07:55

Марія Дмитренко

Негода продовжує бушувати в країні. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

В Україні вирувала негода, люди залишились без світла. Фото: УНІАН

Через сильні пориви вітру, дощ і грозу в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів.

Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в шести областях, а саме:

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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині розбушувалася негода. У місті Первомайськ почалася гроза і сильна злива.

Також нагадаємо, у Києві 20 липня знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, в результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення опинилася столична станція метро "Позняки".

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