В Україні створили штаб щодо поводження з військовополоненими — Зеленський

У п'ятницю, 11 березня, Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями", — сказав Зеленський.