Жертва заради життя: чому потрібно пам'ятати про ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Цього року була вже 35-та річниця з дня катастрофи / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 14 грудня відзначається День пам'яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або День ліквідатора.

Сайт "Сьогодні" нагадує, що аварія на Чорнобильській АЕС вважається однією з наймасштабніших техногенних катастроф у світі.

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Ціна за чужі помилки

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталося два вибухи і пожежа з незбагненними наслідками для всього світу. Лише завдяки самовідданій роботі ліквідаторів наслідків аварії, багато з яких віддали за це життя та здоров'я, катастрофа була локалізована.

Першого місяця після аварії (за різними даними) від опромінення загинули від 30 до 200 пожежників та працівників АЕС. Нагадаємо, що перших ліквідаторів навіть не попередили, що вони гасять радіоактивну пожежу, тому вони працювали без протигазів. Це була бригада лейтенанта Володимира Правика, котрий за кілька днів помер від гострої променевої хвороби.

Більшість ліквідаторів померли від онкологічних захворювань, викликаних радіацією.

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Як мінімум 90 тисяч людей брали участь у ліквідації наслідків аварії.

Згідно з даними ВООЗ, оприлюдненими у 2005 році, загалом через аварію в Чорнобилі могли загинути до 4 тисяч людей.

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Пам'ятник жертвам Чорнобиля

Пам'ятнику жертвам Чорнобильської трагедії, що розташований на вулиці Чорнобильській, привласнили категорію пам'ятки культурної спадщини національного значення. Він розташований в Академмістечку. Як повідомляє Київрада, таке рішення ухвалив уряд.

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації неодноразово направляв прохання з відповідними обліковими матеріалами про внесення меморіального комплексу в Державний реєстр нерухомих пам'яток національного значення, але ніяких відповідей надано не було.

Смерть першого директора ЧАЕС

13 жовтня, у віці 85 років, помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Нагадаємо, що після Чорнобильської катастрофи Брюханова усунули з посади.

У липні 1988 року Брюханова разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засудили до 10 років ув'язнення. За п'ять років Брюханова достроково звільнили з в'язниці.

26 квітня 2021 року СБУ оприлюднила секретні документи про катастрофу. Зокрема, є перша доповідь "наверх" Віктора Брюханова від 26 квітня 1986 року (на цьому документі стоїть позначка "таємно"): він писав, що ситуація у місті Прип'яті та районах поруч нормальна, а рівень радіації контрольований.

В одному зі своїх останніх інтерв'ю Брюханов сказав "Сьогодні", що в інструкції до реактора не було написано, що він вибухонебезпечний.

Документи про аварію

26 квітня 2021 року СБУ оприлюднила секретні документи про катастрофу.

"26 квітня 1986 року, о 01:25 стався вибух на енергоблоці №4 Чорнобильської АЕС ім. В.І. Леніна у Київській області в період підготовки блоку до планових ремонтних робіт", – йдеться у самій доповіді про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова.



У районі вибуху виникла пожежа, яка о 04:50 була локалізована, а о 06:00 ліквідована підрозділами пожежної охорони. У період аварії на станції перебувало близько 200 людей.



"9 людей з них отримали опіки різного ступеня. Одна людина /прізвище не встановлено/ о 06:00. померла у медичній частині. 3 людей перебувають у тяжкому стані. Крім того, до медичної частини доставлені на обстеження 34 особи, які брали участь у ліквідації пожежі/з них 9 людей-працівники пожежної охорони/. На 08:00 не встановлено місцезнаходження старшого оператора реакторного цеху Ходемчука В.І. І о 03:00 рівень радіації у місті становив 4-14 мікрорентгенів у сек.", – йдеться у доповіді.

Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року.

1982 року на першому енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичною "вжито заходів для недопущення панічних та провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3-му та 4-му енергоблоках.

У 1983 році керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки.

Яценюк про ліквідаторів

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

"Сьогодні – День Ліквідатора Чорнобильської аварії. День, коли ми вшановуємо самовіддану і жертовну працю пожежників і лікарів, шахтарів, військових, людей самих різних професій, які врятували країну і цілу Європу від ядерної катастрофи. Вони дорого заплатили за чужі помилки і прорахунки, за ницість тієї політичної системи. Подвиг їх був непоказним, але великим", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Яценюк додав, що ніколи не забуде цих людей.

"Вічна пам’ять тим із них, хто вже пішов від нас у засвіти. Низький уклін і глибока повага живим. Ми пам'ятаємо про те, що ви зробили для нині сущих. І нікому не дозволимо про це забути" , – підсумував колишній прем'єр.

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