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В Україні ще кілька областей можуть вийти з "червоної зони" – список

Софія Ковнір
16 грудня, 10:34
Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій готується до розгляду цього питання

З 6 грудня в Україні посилили карантин для невакцинованих / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром в Україні ще кілька регіонів можуть вийти з "червоної" карантинної зони. До списку потрапили Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 16 грудня.

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"Червона зона" може зменшитися

Як розповів Ляшко, у Київській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях покращилася ситуація з коронавірусом.

"Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій готується до розгляду цього питання та ухвалення відповідного рішення", – зазначив міністр.

Карантинні зони в Україні 16 грудня

"Червона"

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (області).

"Жовта"

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  • м. Київ,
  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська (області).

Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.

Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2089 людей, летальних випадків – 355, одужало – 25 499 осіб.

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