В Україні група осіб запланувала масові заворушення — поліція

У поліції не повідомляють, хто саме запланував заворушення/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні група осіб планувала масові заворушення на території країни. Її затримала поліція.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Нині щодо затриманих осіб та заворушень у поліції нічого не повідомляють, однак був анонсований брифінг.

"31 січня за участю міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції відбудеться брифінг щодо затримання осіб, які планували масові заворушення на території України", — повідомили в поліції.

Мітинг в Одесі

В Одесі під мерією пройшло одразу кілька мітингів. Учасники акцій намагалися прорватися до міськради, де тривала сесія. У результаті біля входу в мерію почалася сутичка.

До початку сесії міськради прийшли одразу кілька груп одеситів: люди виступали проти вакцинації, президента Володимира Зеленського та забудови в Одесі. До них приєднався місцевий нардеп Артем Дмитрук, протестувальники пішли на штурм мерії. Коли ті намагалися прорватися в будівлю, почалася сутичка з працівниками "Муніципальної варти".

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Після цього депутата таки пропустили до міськради, решті людей зайти не вдалося. У самій мерії також було не дуже спокійно. Там жінка висувала свої вимоги депутатам. Проте дуже скоро розмова переросла у конфлікт, після чого одеситка заявила, що депутати її штовхають.

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