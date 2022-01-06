В Україні можуть легалізувати канабіс. Розповідаємо, коли та для чого

Законопроєкт оприлюднений на обговорення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цього року можуть ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, ініційований Кабінетом міністрів.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

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Законопроєкт буде зареєстровано

Він зазначив, що урядовий законопроєкт відрізняється від проєкту, запропонованого членами медичного комітету та відправленого парламентом на доопрацювання, зокрема, посиленням контролю Національної поліції України за обігом конопель.

"Уже оприлюднений на обговорення урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу… Цей документ буде зареєстровано. Він зайде до нас на комітет. Я сподіваюся, що депутати комітету підтримають його", – сказав Радуцький.

Наркотики не легалізують

Окрім цього, за словами Радуцького, у редакції документа, ініційованого Кабміном, чіткіше визначено, що таке медичний канабіс та процедуру його імпорту.

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"Знову-таки в суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ані в тому законопроєкті, який був направлений на доопрацювання, ані в новому урядовому немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс", – наголосив парламентарій.

Канабіс – це винятково медичне питання

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про легалізацію канабісу для використання в медичних цілях.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що легалізація канабісу в медичних цілях – це насамперед медичне питання, а не політичне.

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"На кону вирішення питання зменшення болю для тяжкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено в багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", – сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

У пресслужбі відомства додали, що згідно з даними клінічних досліджень, конопля ефективна в лікуванні більше 50 патологічних станів, і українські пацієнти потребують таких препаратів.

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