В Україні можуть обмежити переміщення між областями

Люди знаходяться досить великий проміжок часу в замкнутому середовищі / Колаж "Сьогодні"
В Україні, щоб запобігти поширенню коронавіруса, найближчим часом можуть посилити обмеження пасажирських перевезень між областями.
Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі ТСН.
Що планують зробити?
Під час майбутнього потенційного локдауна планується припинення роботи міжобласних маршрутів без наявності COVID-сертифікату.
"Люди знаходяться досить великий проміжок часу в замкнутому середовищі, часто з досить поганою вентиляцією. Тому, швидше за все, найближчим часом уряд (на засіданні уряду. – Ред.) буде вирішуватися питання про неможливість перевезення на міжобласних повідомленнях без наявності COVID-сертифікату ", – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузин.
Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті
Згідно з постановою Кабміну, сертифікат містить в собі наступну інформацію:
- прізвище, ім'я власника українською мовою;
- дату народження власника;
- унікальний номер сертифікату;
- кінцеву дату терміну дії сертифіката;
- дані про повний курс вакцинації від COVID-19;
- інформацію про факт одужання від COVID-19 і / або про тестування на COVID-19.