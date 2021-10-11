В Україні можуть обмежити переміщення між областями

Люди знаходяться досить великий проміжок часу в замкнутому середовищі / Колаж "Сьогодні"

В Україні, щоб запобігти поширенню коронавіруса, найближчим часом можуть посилити обмеження пасажирських перевезень між областями.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі ТСН.

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Що планують зробити?

Під час майбутнього потенційного локдауна планується припинення роботи міжобласних маршрутів без наявності COVID-сертифікату.

"Люди знаходяться досить великий проміжок часу в замкнутому середовищі, часто з досить поганою вентиляцією. Тому, швидше за все, найближчим часом уряд (на засіданні уряду. – Ред.) буде вирішуватися питання про неможливість перевезення на міжобласних повідомленнях без наявності COVID-сертифікату ", – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузин.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат містить в собі наступну інформацію:

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прізвище, ім'я власника українською мовою;

дату народження власника;

унікальний номер сертифікату;

кінцеву дату терміну дії сертифіката;

дані про повний курс вакцинації від COVID-19;

інформацію про факт одужання від COVID-19 і / або про тестування на COVID-19.

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