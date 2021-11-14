В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: що відбувається

Надзвичайний стан можуть запровадити в деяких областях України/Колаж: Сьогодні

У прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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Надзвичайний стан

"Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", — зазначив Монастирський.

Він підкреслив, що нині визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку.

"Саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність", — сказав міністр.

Військових зі сходу та півдня залучати не будуть

Водночас він зауважив, що до охорони кордону з Білоруссю військових зі сходу та півдня країни залучати не планують.

"Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі сходу та півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну", — наголосив Денис Монастирський.

Крім того, він додав, що головний план — будівництво державного кордону.

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"Для цього прийнято рішення РНБО. І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні 2 роки", — заявив очільник МВС.

Україна готується до міграційної загрози

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію, – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. Саме тому Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

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