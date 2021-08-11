В Україні на одну компанію-"єдинорога" стало більше

Український стартап People.ai (система управління взаємовідносинами з клієнтами, що працює за допомогою штучного інтелекту), став новим вітчизняним "єдинорогом" – оцінка ринкової вартості компанії перевищила 1 млрд доларів. У стартапу People.ai ринкова вартість нині становить 1,1 млрд доларів.

Про це засновник People.ai Олег Рогінський розповів агентству Bloomberg .

Олег Рогінський повідомив, що розвинутися до такого рівня вдалося завдяки залученню інвестицій від еміратської компанії Mubadala Investment Company і американського фонду Akkadian Venture. Сума нового раунду фінансування (Series D) в 2021 році склала 100 млн доларів.

"Оцінка в 1,1 мільярд – це не мета, це ключовий момент на шляху до побудови компанії, яка за допомогою штучного інтелекту значно поліпшить продуктивність співробітників компаній-клієнтів, починаючи з sales, marketing, customer success, etc.", – говорить український підприємець.

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Що таке People.ai

Стартап позиціонується як AI (штучний інтелект) сервіс, який збирає і аналізує дані, згенеровані менеджерами з продажу. Система видає рекомендації, в результаті чого угоди можна закрити швидше і ефективніше.

У стартапі працює 240 людина, 40 з яких – в київському офісі. За допомогою сервісу було закрито угод на 100 млрд доларів.

"Єдинороги" України

Український стартап People.ai – не перша вітчизняна компанія, у якої ринкова вартість перевищує 1 млрд доларів. В цьому списку вже знаходиться: