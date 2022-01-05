В Україні почали вакцинувати бустерною дозою: скільки людей вже отримали щеплення

Щеплення бустерною дозою дозволили лише людям старше 60 років. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні почалася вакцинація від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через пів року після другого щеплення.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Скільки людей вже отримали бустер
За минулу добу, 4 січня, бустерною дозою вакцинувалися 1843 людини. Додаткову дозу отримали 597 людей.
Загалом з початку проведення таких щеплень в Україні додаткову дозу отримали 4756 людей, бустерну дозу – 7556 людей.
Хто може записатися
В Україні вже відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19. Воно доступне для українців віком після 60 років, у яких з моменту другої дози щеплення минуло 6 місяців, а також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.
Записатися дуже просто:
- Перейти за посиланням та вибрати зручний пункт.
- Забронювати день і час.
Якими вакцинами зроблять щеплення
Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Раніше ми писали:
- В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19.
- В Україні проводять щеплення від коронавірусу трьома різними типами вакцин. У МОЗ розповіли про принцип дії кожної з них.