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Жодної "помаранчевої": Україна оновила список карантинних зон

Інна Собора
16 грудня, 08:55
Більшість регіонів країни перейшли в "жовту зону" адаптивного карантину через COVID-19

В Україні залишилося 8 "червоних зон" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову оновилися карантинні зони. Станом на ранок 16 грудня жодна область не перебуває в "помаранчевій" чи "зеленій" зоні.

Про це свідчать дані МОЗ.

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При цьому в "червоній зоні" залишаються вісім регіонів. Вінницька та Хмельницька області потрапили туди вчора, 15 грудня. Решта областей у "жовтій зоні".

Карантинні зони в Україні 16 грудня

"Червона"

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (області).

"Жовта"

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  • м. Київ,
  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська (області).

Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.

Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2089 людей, летальних випадків – 355, одужало – 25 499 осіб.

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