Жодної "помаранчевої": Україна оновила список карантинних зон

В Україні залишилося 8 "червоних зон" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні знову оновилися карантинні зони. Станом на ранок 16 грудня жодна область не перебуває в "помаранчевій" чи "зеленій" зоні.
Про це свідчать дані МОЗ.
При цьому в "червоній зоні" залишаються вісім регіонів. Вінницька та Хмельницька області потрапили туди вчора, 15 грудня. Решта областей у "жовтій зоні".
Карантинні зони в Україні 16 грудня
"Червона"
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська (області).
"Жовта"
- м. Київ,
- Вінницька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Чернігівська (області).
Статистика коронавірусу в Україні
Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.
Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2089 людей, летальних випадків – 355, одужало – 25 499 осіб.
Раніше ми писали:
- Одеська область знову може повернутися до "червоної зони" через зростання кількості інфікованих коронавірусом.
- Уряд продовжив дію адаптивного карантину в Україні щонайменше до весни 2022 року.