В Україні кілька днів не працюватимуть пункти вакцинації – коли відкриються

Вакцинацію від коронавіруса тимчасово призупинять. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через новорічні свята в Україні два дні не будуть працювати центри та пункти вакцинації проти коронавірусу.

Про це попередили у пресслужбі МОЗ.

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Щеплення не можна буде зробити 1 та 2 січня. В ці дні пункти вакцинації будуть зачинені.

"Приходьте на щеплення з 3 січня, а контакти та перелік найближчих місць для вакцинації шукайте на https://vaccination.covid19.gov.ua/list", – нагадали у МОЗ.

Медики наголошують, що вакцинація захищає людей від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті.

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Реакція українців

У коментарях до цієї публікації думки розділилися – одні кажуть, що на свята ніхто і так не пішов би робити щеплення, а от інші переконані, що саме вихідний день – найкращий час для вакцинації.

"У ковіда свято", – написав один із користувачів. Відразу ж у відповідь отримав хвилю обурення "розкажи це родичам 209 померлих від ковідуу за вчорашню добу, які завтра їх поминатимуть".

Що буде з вакцинацією у 2022 році

Головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що зараз в Україні лишилося близько 11 млн доз COVID-вакцин.

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На 2022 рік за контрактами, які вже підписані, планується поставка 25 млн доз вакцини Pfizer. Також в процесі перемовин контракт на 6,5 млн доз вакцини CoronaVac" – зазначив Кузін.

Додатково також є підтвердження з боку COVAX. Цей механізм не буде припиняти свою роботу.

"Тобто вакцин вистачає як на ревакцинацію, так і на бустер, так і на охоплення 70% населення країни", – наголосив головний санлікар країни.

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