В Україні новий рекорд по вакцинації – скільки щеплень зробили за добу

З початку вакцинації в Україні медики зробили більше 6 мільйонів щеплень – нові дані Міністерства охорони здоров'я

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 5 серпня, в Україні 167 383 осіб вакцинували проти COVID-19. Це новий рекорд за кількістю зроблених щеплень, попередній був 153 258.

Нові дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.

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Зазначається, що одну дозу вчора отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 українців. Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2709 пунктів щеплення і 301 центр вакцинації.

Вакцинація в Україні 6 серпня. Джерело: МОЗ

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 3 953 542 особи, з них повністю імунізовані і отримали дві дози – 2 284 166 людей. Усього медики зробили 6 237 706 щеплень.

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Зазначимо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьою дозою від коронавірусу, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс.

Також нагадаємо, в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень .

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