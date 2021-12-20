В Україні оновлять список професій із обов'язковою вакцинацією. Кому ще потрібне щеплення

Медики тепер теж мають вакцинуватися в обов'язковому порядку. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні розширили список професій, працівники яких мають бути вакциновані від коронавірусу
Про це повідомляє сайт Кабміну.
Нові правила набудуть чинності з 20 січня. Наказ про розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації було зареєстровано 16 грудня.
Кого ще вакцинують
Згідно з новим наказом, обов'язкове щеплення від коронавірусу мають отримати люди таких професій:
- усі працівники органів місцевого самоврядування,
- співробітники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності,
- співробітники всіх комунальних підприємств, установ та організацій.
Кого вже не пускають на роботу без щеплення:
- соцпрацівників,
- співробітників державних підприємств, установ та організацій,
- співробітників стратегічно важливих підприємств,
- працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- працівників місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів;
- вчителів, вихователів, викладачів.
Умови усунення від роботи
Відстороненим не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. А ось звільняти їх не будуть.
Повернутись на роботу можна після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або треба надати довідку про протипоказання до вакцинації.
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