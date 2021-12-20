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В Україні оновлять список професій із обов'язковою вакцинацією. Кому ще потрібне щеплення

Інна Собора
20 грудня, 14:23
Правила обов'язкової вакцинації від коронавірусу поширюватимуться ще на три категорії професій

Медики тепер теж мають вакцинуватися в обов'язковому порядку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розширили список професій, працівники яких мають бути вакциновані від коронавірусу

Про це повідомляє сайт Кабміну.

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Нові правила набудуть чинності з 20 січня. Наказ про розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації було зареєстровано 16 грудня.

Кого ще вакцинують

Згідно з новим наказом, обов'язкове щеплення від коронавірусу мають отримати люди таких професій:

  • усі працівники органів місцевого самоврядування,
  • співробітники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності,
  • співробітники всіх комунальних підприємств, установ та організацій.

Кого вже не пускають на роботу без щеплення:

  • соцпрацівників,
  • співробітників державних підприємств, установ та організацій,
  • співробітників стратегічно важливих підприємств,
  • працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • працівників місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів;
  • вчителів, вихователів, викладачів.

Умови усунення від роботи

Відстороненим не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. А ось звільняти їх не будуть.

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Повернутись на роботу можна після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або треба надати довідку про протипоказання до вакцинації.

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