В Україні оголосили штормове попередження. Де чекати ураганний вітер і грози

У країні очікуються місцями град, шквали 15-20 м/с / Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 19 серпня, майже у всіх центральних, південних і східних областях України оголосили штормове попередження. Там синоптики прогнозують грози, град і шквали.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"19 серпня в центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", – йдеться в попередженні.
Через негоду в країні оголосили I рівень небезпеки – жовтий.
Що це означає?
I ступінь – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури і навколишнього природного середовища.
Рятувальники рекомендується зберігати підвищену пильність і обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
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