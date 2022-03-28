В Україні окупанти вбили 143 дитини, ще 216 поранили

Через війну загинули десятки дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 143 дітей. Ще понад 216 поранено.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради Людмила Денісова в Facebook.

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"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – написала вона.

Кожна друга дитина України стала біженцем

Через війну кожна друга українська дитина змушена була залишити свій дім та стати тимчасово переміщеною особою.

У заяві ЮНІСЕФ сказано, що 4,3 мільйона дітей було перевезено, що становить понад половину дитячого населення України, яке, за оцінками, становить 7,5 мільйона людей. У цю цифру входять понад 1,8 мільйона дітей, перевезених батьками до сусідніх країн як біженці, та 2,5 мільйона дітей, які також є внутрішньо переміщеними особами в Україні.