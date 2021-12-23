Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

В Україні залишилося лише два "червоні" регіони: що там відбувається

Ольга Кравченко
23 грудня, 10:48
У країні 7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано 23 грудня 2021 року

Статистика COVID-19 падає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні COVID-показники стабілізувалися. Але поки що кілька регіонів перебувають у червоній зоні.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

Реклама

Карантинні зони

"Червона"

  • Волинська
  • Запорізька

"Жовта"

  • м. Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Одеська,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Вінниця.

Коронавірус в Україні

В Україні 7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.

Реклама

Усього за час пандемії:

  • захворіли – 3630391 чоловік;
  • одужали – 3393420 чоловік;
  • летальних випадків – 94184;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 598 851.

Раніше ми писали: