В Україні від коронавірусу повністю вакцинувалися понад 7 млн осіб

За минулу добу, 1 жовтня, в Україні від COVID-19 вакцинувалися 71 667 осіб. Водночас кількість нових інфікованих збільшилася.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Одну дозу отримали 71 667 українців, а повністю імунізовані – 56 403. З початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу зрблено щеплення 7 144 470 особам, з них одну дозу отримали 7 144 470, повністю імунізовані – 5 731 125 (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 875 593 щеплення.

Плюси для вакцинованих

Якщо в Україні буде введений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то вони продовжать свою роботу. Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат. Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей. Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат. За умови наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19 вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.