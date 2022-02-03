В Україні піднімають зарплату військовим: скільки отримуватимуть

Армійцям планують підняти зарплатню до середньоринкової / Колаж "Сьогодні"

В Україні планують підняти зарплату військовим ЗСУ до 14 тисяч гривень. На сьогодні солдати отримують 10 300 гривень.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков в ефірі Україна 24 .

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"Служба у ЗСУ стане цікавою, а тому контракт може бути починаючи з 10 років. Тоді має сенс вкладати у підготовку, житлову програму, серйозне грошове забезпечення" , – каже міністр.

Сьогодні солдат отримує 10 300 гривень, проте середньоринкова зарплата в Україні становить 14 тисяч гривень.

"Наше завдання підняти зарплату до ринкового рівня для того, щоб хлопці, які підписали контракт, хотіли залишитися та продовжити контракт" – додав Олексій Резніков.

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Витрати держави на контрактників можуть бути близько 1,5 млн. грн.

В Україні різко злетіла середня зарплата

У грудні 2021 року реальна середня зарплата українця зросла на 21,5%, якщо порівнювати із листопадом. Якщо ж порівняти показники за рік – зарплата стала більшою майже на 12%.

Так, штатний співробітник підприємств, установ та організацій у грудні минулого року отримував за свою роботу 17 453 грн (на 3 171 гривню більше, ніж місяцем раніше).

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