В Україні продовжує холоднішати, але не скрізь: прогноз погоди на 19 серпня (карта)

У четвер грози ще більш змістяться на схід і південь, тому на заході і півночі опадів синоптики не обіцяють, але прохолода, що прийшла на зміну спеці, там залишиться.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 19 серпня обіцяють нежарку погоду без опадів. Температура в столиці буде близько 21-23 градусів.

Погода в регіонах

У четвер, як і раніше, обіцяють опади у центрі, також литиме на півдні та сході країни, при цьому спека там збережеться.

На півночі температура залишиться 22-24 градуси. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях синоптики опадів не обіцяють.

температура залишиться 22-24 градуси. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях синоптики опадів не обіцяють. На заході температура дещо підвищиться – у цьому регіоні прогнозують сьогодні в середньому 22-24 градуси.

температура дещо підвищиться – у цьому регіоні прогнозують сьогодні в середньому 22-24 градуси. У центрі 19 серпня похмуро і знову грози. Температура в Кропивницькому і Черкасах – 22-24 градуси, а в Полтаві і Дніпрі буде тепліше – до +29.

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На сході сьогодні гроз не буде тільки в Луганській області, температура там підніметься до +33. У Харківській, Донецькій та Запорізькій областях литиме, але при цьому збережеться спека 30-32 градуси.

сьогодні гроз не буде тільки в Луганській області, температура там підніметься до +33. У Харківській, Донецькій та Запорізькій областях литиме, але при цьому збережеться спека 30-32 градуси. На півдні 19 серпня температура знизиться і прогнозують грози. У Миколаєві та Одесі – 23-25 градусів, у Херсонській області та окупованому Криму – до +28.

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