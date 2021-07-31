В Україні провели понад 5, 5 млн щеплень: дві дози отримали понад 2 млн чоловік

Всього медики зробили 5 526 204 щеплень – понад 2 млн українців вже отримали дві дози

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні понад 3, 5 млн людей отримали хоча б першу дозу щеплення проти коронавірусу. За минулу добу, 30 липня, вакцинували 150 080 чоловік.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що одну дозу отримали 88 219 людини, повністю імунізовані 61 861 чоловік. Протягом доби працювали 873 мобільні бригади, 2 485 пункту щеплення і 255 центрів вакцинації.

Статистика вакцинації. Фото: МОЗ

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 3 525 850 українців, з них дві дози здобули 2 000 356 людини.

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Всього проведено 5 526 204 щеплення.

Нагадаємо, що в зараз в Україні триває 5-й етап вакцинації. Отримати препарат проти COVID-19 можуть всі бажаючі у віці від 18 років.

Також в Україні розглядається варіант введення заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу.